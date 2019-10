Il Mondiale U17 può aspettare. Inter, in standby la partenza di Esposito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Inter sono ore di attesa per capire quali sono le reali condizioni di Alexis Sanchez dopo il problema alla caviglia accusato nella sfida del Cile con la Colombia. El Nino Maravilla in queste ore sosterrà le visite all'Humanitas per capire l'entità del danno che a seconda della gravità potrebbe tenerlo fuori da qualche settimana ad alcuni mesi.

Esposito in attesa - Per questo l'Inter, spiega la Gazzetta dello Sport, ha messo in stand-by la partenza di Sebastiano Esposito per il Mondiale Under 17 in programma dal prossimo 26 ottobre in Brasile. L'Inter aspetterà di capire quanto sarà lungo lo stop di Sanchez, ma la permanenza del 17enne non è assolutamente da escludere in vista delle 7 gare nei prossimi 21 giorni.