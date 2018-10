Il mondo scopre il suo nuovo top player: tutti pazzi per Frenkie De Jong

Se c’è un giocatore che più degli altri ha catalizzato l’attenzione mediatica internazionale nel corso dell’ultima pausa dei campionati, questi è senza ombra di dubbio Frenkie De Jong. Il centrocampista dell’Ajax è da tempo nel mirino delle grandi d’Europa, ma ora anche le squadre del nostro paese stanno rivolgendo le loro attenzioni ad un classe 1997 che denota qualità e sicurezze da veterano. Le cifre che gravitano attorno al cartellino dell’olandese sono già da top player, e dopo averlo visto in azione, non stupiscono nemmeno perché paiono del tutto giustificate. Se da un lato la qualità tecnica innata è di primissimo livello, dall’altro la padronanza dei mezzi di cui dispone sembra la caratteristica in grado più delle altre di scompaginare le carte. Non sorprende, dunque, che i club più danarosi d’Europa abbiano iniziato a corteggiare su di un fronte l’Ajax e sull’altro l’agente dello stesso De Jong, quell’Hasan Cetinkaya di cui abbiamo già parlato in estate alla stregua di massimo esponente della nouvelle vague della nuova scuola di procuratori più importanti ed influenti d’Europa. Difficile che le società italiane possano avere chances a fronte del corteggiamento più duraturo di società che dal punto di vista economico mostrano potenzialità maggiori rispetto a quelle di casa nostra. Tuttavia il rilancio del movimento calcistico del nostro paese non esclude quantomeno la possibilità di accostarsi alla chance di tesserare il nuovo top player del calcio mondiale. Già, perché chi vuole iniziare a fare la voce grossa per il prossimo decennio, non può che avere Frenkie De Jong come suo principale obiettivo.