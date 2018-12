Il muro bianconero regge fino alla fine. Sassuolo-Udinese finisce 0-0

Sassuolo-Udinese 0-0

© foto di Federico Gaetano

Si è da poco conclusa la sfida fra Sassuolo-Udinese. Dopo 90 minuti di battaglia, la gara è terminata a reti bianche.

NEL PRIMO TEMPO REGNA LA NOIA - Il primo tempo della sfida fra le due squadre non regala molte emozioni, anzi. Per la prima occasione dobbiamo aspettare 20 minuti, con Duncan che lascia partire un bel destro dal limite, con Musso che mette in angolo.Sugli sviluppi del corner lo stesso Duncan trova il gol, ma il VAR annulla per una posizione irregolare del centrocampista dei neroverdi. È di fatto l'unica vera emozione del primo tempo, con le due squadre che nei primi 45 minuti si sono date battaglia in mezzo al campo.

LA MUSICA NON CAMBIA AD INIZIO RIPRESA - Le cose non cambiano nella ripresa. Il Sassuolo prova a fare la partita, l'Udinese si difende con ordine, ma le occasioni continuano a latitare.

CRESCE IL SASSUOLO - Fra le due squadre, è sicuramente il Sassuolo a creare più occasioni, in particolar modo con il suo uomo di maggior talento, Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è senza dubbio il migliore dei suoi ma forse gioca un po' troppo largo e lontano dalla porta.

Il GOL NON ARRIVA -De Zerbi gioca il tutto per tutto: dentro Matri e Djuricic per Babacar e Di Francesco, poi nel finale il Sassuolo chiude con 4 attaccanti in campo, con Trotta che prende il posto di Sensi. Niente da fare, il muro eretto dalla squadra di Nicola regge fino alla fine. Finisce 0-0.