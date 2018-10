Il Napoli in Nazionale: retrocessi Milik e Zielinski

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Napoli:

ITALIA

Lorenzo Insigne gioca 78 minuti contro l'Ucraina, nella sfida di Genova, più tutta la partita con la Polonia a Chorzow.

POLONIA

Piotr Zielinski gioca 180 minuti contro Portogallo e Italia, rimediando due sconfitte e la retrocessione in Nations League. Solo la sfida contro gli azzurri per Arek Milik, nella partita persa 0-1 con l'Italia.

BELGIO

Novanta minuti in Nations League per Dries Mertens nella vittoria per 2-1 contro la Svizzera, mentre solo 45 nel pari, 1-1, con l'Olanda.

ALBANIA

Tutta la partita per Elseid Hysaj con la propria Nazionale, che perde però 2-0 contro Israele in Nations League.

CROAZIA

In panchina contro l'Inghilterra, Marko Rog si rifà giocando novanta minuti contro la Giordania, in amichevole, nel 2-1 finale, servendo gli assist per i gol.

ALGERIA

Sedici minuti per Adam Ounas nella sconfitta, 1-0, contro il Benin nella qualificazione della Coppa d'Africa. In panchina nella sfida casalinga.

COLOMBIA

Per il portiere David Ospina non c'è turnover: 180 minuti nelle due vittorie con Stati Uniti e Costa Rica.

GRECIA

Orestis Karnezis in panchina nella vittoria con l'Ungheria (1-0) ma anche nella sconfitta con la Finlandia, 2-0.

SPAGNA

Novanta minuti per Raul Albiol, prima apparizione da tre anni a questa parte, nell'amichevole con il Galles e vinta per 4-1. In panchina con l'Inghilterra, nella sconfitta per 2-3 in Nations League.

PORTOGALLO

Tutta la partita per Mario Rui nella vittoria per 2-3, a Chorzow, dei lusitani contro la malcapitata Polonia.

GUINEA

65 minuti nella vittoria casalinga per 2-0 con il Ruanda per Amadou Diawara, mentre nel ritorno copre tutti i 90 minuti nell'1-1 finale.

SLOVACCHIA

Un gol - e tutta la gara - per Marek Hamsik, nella sconfitta contro la Repubblica Ceca. Solo sessantasei minuti, invece, nell'amichevole con la Svezia.

SENEGAL

A causa di un affaticamento muscolare, Kalidou Koulibaly - pur convocato - è rientrato anzitempo nel raduno azzurro.

SPAGNA UNDER 21

Sessanta minuti per Fabian Ruiz nella sfida vinta 0-1, in trasferta, contro l'Albania under21. Più largo il 2-7 - con gol - con cui gli spagnoli hanno regolato l'Islanda, giocando tutto il match.

ITALIA UNDER 21

Rientro a casa base prima del tempo per Sebastiano Luperto.