Il nuovo calendario del Lecce: a porte chiuse in casa col Milan e dalla Juve

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

Il Lecce non si è fermato per l'emergenza coronavirus, incassando le pesanti sconfitte contro Roma e Atalanta. Di conseguenza, i giallorossi torneranno in campo tra dieci giorni contro il Milan, al Via del Mare senza tifosi ovviamente.

15 marzo: Lecce-Milan

21 marzo: Juventus-Lecce

dal 23 marzo al 3 aprile: sosta Nazionali per qualificazioni Euro 2020

5 aprile: Lecce-Sampdoria

12 aprile: Sassuolo-Lecce

19 aprile: Lecce-Lazio

22 aprile: Cagliari-Lecce

26 aprile: Lecce-Fiorentina

3 maggio: Genoa-Lecce

10 maggio: Lecce-Brescia

13 maggio: Bologna-Lecce

17 maggio: Udinese-Lecce

24 maggio: Lecce-Parma