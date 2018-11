Il nuovo pallino di Guardiola. Mahrez, per riscattare i disastri dell'andata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riyad Mahrez si è riposato nell'ultima contro il Southampton in Premier League, unica gara in tutta la stagione dove non ha giocato neanche un minuto. L'algerino è stato voluto da Pep Guardiola e il minutaggio non mente. Cinquanta minuti più di Leroy Sané, che la scorsa stagione è stato il migliore dei Citizens insieme a Kevin De Bruyne, ma che in questa si alterna spesso con l'ex Volpe di Claudio Ranieri. Stasera sarà la sua notte, dall'inizio, proprio in luogo dell'ex Schalke 04. Ventisette anni, Mahrez ha dedicato l'ultima perla all'ex presidente Vichai Srivaddhanaprabha. Poi coi Saints si è riposato, stasera torna però in campo. Dall'inizio, dopo aver espugnato Wembley, dopo esser stato sorprendentemente il peggiore nella gara di andata nonostante la vittoria. Quattro occasioni nitide, quattro fallimenti. Stavolta, vuole raccontare una storia diversa.