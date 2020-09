Il nuovo Torino 2020/21: Belotti guida l'attacco, Berenguer il fantasista scelto da Giampaolo

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO TORINO - C'è curiosità per il nuovo Torino di Marco Giampaolo: si ripartirà dal 4-3-1-2, questa è una delle poche certezze. Così come Sirigu e Belotti, confermatissimi anche dal tecnico di Bellinzona, e la coppia di centrali Nkoulou-Bremer. Volti nuovi sulla destra e in mezzo al campo, Linetty è certo dell'esordio da titolare e Vojvoda spera, mentre come terzino sinistro si candida Ansaldi, sempre che il mercato non regali a Giampaolo Murru in tempi rapidissimi mentre Rodriguez starà fermo un paio di settimane abbondanti. Mediana completata da Meité e Rincon, Berenguer può fare il trequartista, con il Gallo il favorito è Verdi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.

QUELLO CHE MANCA - Per accontentare Giampaolo, il Torino dovrà fare almeno altri due acquisti. Per prima cosa, un regista: il nome principale è quello di Lucas Torreira. Quindi un difensore, che il nuovo allenatore ha individuato in Joachim Andersen, ex Samp oggi al Lione.