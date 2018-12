Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Marcao, padre di Gerson, ha parlato a Radio Brasil del futuro del giocatore della Fiorentina e della trattativa col Flamengo per acquisire il giocatore dalla Roma: “Siamo felici dell’interesse del Flamengo, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro in Italia. Tornare in Brasile? Sarebbe bello ma mio figlio non sta male in Europa ed è al 70% della sua carriera. Per noi è un onore essere accostati al Flamengo, sul futuro ancora non abbiamo deciso perché ci concentriamo sul calcio giocato. La trattativa è agli inizi, ma nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi incontri: Gerson sta bene alla Fiorentina e non abbiamo fretta di chiudere la trattativa. Il giocatore è un professionista e i cambiamenti sono normali, la testa di Gerson è a posto”.