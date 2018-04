Il predestinato Gimenez e la maxi plusvalenza Atletico: la Juve c'è

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josè Gimenez da Toledo è stato uno dei più grandi affari dell'Atletico Madrid. Scuderia Paco Casal e Daniel Delgado, ovvero quella più prestigiosa e storica del calcio celeste, arrivò alla Corte dei Colchoneros per neanche un milione di euro. Poche presenze col Danubio in Primera Division, l'Atletico si fidò del consiglio degli agenti e, c'è da ammetterlo, a posteriori è stato ben più che azzeccato. Ventitre anni compiuti il 20 gennaio scorso, Gimenez è uno dei migliori giovani interpreti del ruolo a livello internazionale. Il rapporto stagionale con Diego Pablo Simeone, però, vive di alti e bassi anche se nel 2018 ha riconquistato ben più di un gallone da titolare. Una fiducia ritrovata, per Gimenez, che non esclude però potenziali e possibili saluti nell'estate che verrà. Già un'estate fa, l'entourage del calciatore ne discuteva con Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Occhio però alle richieste dalla Premier League, visto che piace al Tottenham, al Manchester United e all'Arsenal. Difficile possa essere altrimenti. Gimenez ha fisico, velocità, garra, personalità. Deve e può fare un salto in avanti in carriera, nonostante giochi già in un grande club. Può sbocciare definitivamente, forse, soltanto altrove adesso. Nell'estate del possibile addio. In vista di una grande plusvalenza per l'Atletico Madrid.