Il primo derby di CR7. Da Platini a Nedved, come hanno esordito i grandi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torino-Juventus di stasera sarà il primo derby della Mole per Cristiano Ronaldo. Inevitabile che il portoghese, grande acquisto estivo dei bianconeri, metta la sua firma sulla stracittadina. A prescindere dal risultato, è già il derby di CR7, marchio internazionale, calcistico e non solo. Grande curiosità per la sua prestazione, ovviamente. Con un occhio al passato. Come sono andati gli "altri" Cristiano Ronaldo? L'acquisto del portoghese forse non ha paragoni nella storia del mercato juventino. Però di grandi colpi ve ne sono stati anche in passato. E possiamo vedere come hanno esordito contro l'avversario cittadino.

L'unico arrivo davvero paragonabile a Ronaldo è quello di Michel Platini, proveniente dal Saint-Etienne campione di Francia. Il suo esordio contro i granata avviene il 21 novembre '82: Juventus-Torino 1-0. Risolto proprio da Le Roi, a segno col gol decisivo. Meno fortunato il primo derby di Paolo Rossi, arrivato in bianconero dopo una lunga trattativa e soprattutto già Pallone d'Oro il 23 ottobre '83, al suo esordio contro il Torino. Perse, però, Pablito: 2-1 per il Toro, senza lasciare traccia.

Il 10 dicembre '90 a Torino, sponda granata, "scoprono" avversario Roberto Baggio, appena arrivato alla Juve dalla Fiorentina. Finisce 1-1, il gol della Vecchia Signora porta la firma del Divin Codino. Due anni più tardi, esordisce nel derby anche Gianluca Vialli. È il 22 novembre 1992, e l'ex Sampdoria trova subito la gioia del gol. La Juve vince 2-1 in casa del Toro. A segno anche Vialli, appunto.

Da Vialli arriviamo agli anni recenti. L'ultimo Pallone d'Oro a giocare con la Juve prima di CR7 (Cannavaro l'ha vinto dopo aver salutato i bianconeri): Pavel Nedved. Il suo primo Juve-Torino è uno di quelli storici. Il 14 ottobre 2001 finisce 3-3, la Furia Ceca lascia il segno con una doppietta. Prima di Ronaldo, infine, c'era Gonzalo Higuain. Il Pipita mostra subito i denti al Torino: 11 dicembre 2016, la Juve strapazza i granata con un secco 3-1. Due gol portano la firma di Higuain.