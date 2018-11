Il PSG domina anche la classifica marcatori: tre rossoblu fra i primi quattro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ligue 1 ha un solo padrone. Le prime tredici giornate del campionato francese ci hanno insegnato che il Paris Saint-Germain si avvia incontrastato a conquistare il titolo. Tredici vittorie consecutive, miglior attacco con 45 reti realizzate e miglior difesa con sette gol incassati. Non solo, i rossoblu della capitale dominano anche la classifica marcatori. Questa non può essere considerata una novità analizzando il potenziale offensivo a disposizione di Thomas Tuchel.

ROI MBAPPE' EX AEQUO CON SALA - Il leader della graduatoria è Lylian Mbappé. Il baby fenomeno francese, classe 1998, ha realizzato 11 reti in stagione. Una media di quasi un gol a partita per il giovane esploso con la maglia del Monaco che però deve condividere la prima piazza con Emiliano Sala. L'attaccante argentino, di chiare origini italiane, del Nantes è ad un passo dal suo record di marcature personali, in quanto in Ligue 1 non ha mai superato quota 12 gol.

NEYMAR INSEGUE POI CAVANI E PEPE - La seconda piazza è occupata dalla stella della campagna trasferimenti 2017: Neymar. Il fantasista brasiliano ha gonfiato la rete avversaria in dieci occasioni ed insidia la vetta. A due gol di distanza si è posizionato Edinson Cavani, attaccante che ha sempre avuto un certo feeling con la rete. A pari merito c'è Nicolas Pepé, attaccante rapidissimo classe 1995, protagonista di un grande campionato insieme al suo Lille secondo in classifica.

LABORDE E KHAZRI CHIUDONO LA TOP TEN - Per trovare calciatori che non fanno parte del PSG dobbiamo scendere verso la fine della top ten. A quota sette gol ci sono Mothiba dello Strasburgo, Thauvin dell'Olympique Marsiglia, Bamba del Lille e Kamano del Bordeaux. Chiudono la classifica dei migliori dieci marcatori, anche se in teoria sarebbero undici visto che sono entrambi a sei reti, Laborde del Montpellier e Khazri del Saint-Etienne.

CLASSIFICA MARCATORI

11 reti: Mbappé (PSG), Sala (Nantes).

10 reti: Neymar (PSG).

8 reti: Cavani (PSG), Pepe (Lille).

7 reti: Mothiba (Strasburgo), Thauvin (Olympique Marsiglia), Bamba (Lille), Kamano (Strasburgo).

6 reti: Laborde (Montpellier), Khazri (Saint-Etienne).