© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro giro, altra vittoria per il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. I campioni di Francia in carica rifilano un poker al malcapitato Saint-Etienne e proseguono nella loro sin qui inarrestabile marcia in testa alla classifica. Il quinto successo consecutivo in Ligue 1 porta la firma di Draxler, Cavani (rigore), Di Maria e Diaby. Un assist per Marco Verratti, in campo per 68 minuti, mentre Buffon è rimasto ancora una volta in panchina.