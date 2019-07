Il punto su Demiral-Milan: contatti e una valutazione che non è più 18 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche sondaggio, qualche contatto e nulla più. Almeno per il momento. Merih Demiral può essere obiettivo del Milan dopo esser stato acquistato dalla Juventus in questa finestra di calciomercato.

Diciotto milioni di euro. E' questa la cifra pagata al Sassuolo dal club bianconero che, però, adesso chiede molto di più per il calciatore classe turco classe '98: circa 40 milioni di euro.

Il Milan ha recepito il messaggio, le parti potrebbero risentirsi ma non c'è nulla di già fissato: da Casa Milan, si valuta anche la possibilità di mettere le mani su Demiral con una formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo,