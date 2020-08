Il punto sul caos Conte: accuse e rottura con l'Inter. E incombe la figura di Allegri

Il futuro di Antonio Conte all'Inter è in bilico. Le parole durissimo del tecnico nerazzurro dopo la gara contro l'Atalanta, lasciano presagire la possibilità che a fine stagione le strade possano separarsi. La proprietà cinese e la dirigenza sono fortemente irritate dopo le sue dichiarazioni ma la volontà è quella di fargli finire la stagione per poi mettersi al tavolo. Impossibile l'esonero, visti i 22 milioni lordi a stagione percepiti fino al 2022, da capire se ci potranno essere gli estremi per un licenziamento per giusta causa. Situazione in ebollizione, oggi tutti ad Appiano Gentile a -2 dalla gara contro il Getafe di Europa League, ultimo scoglio per Conte per evitare gli 'zero tituli' alla prima stagione in nerazzurro. Incombe però la figura di Massimiliano Allegri, che avrebbe confessato di esser già pronto per tornare in pista, in Italia. Più indietro, Mauricio Pochettino, ex tecnico di Christian Eriksen ai tempi del Tottenham. E Conte? Spifferi di mercato: ci sarebbero da settimane contatti in corso con giocatori ed ex della Juventus, e con dirigenti, per avere le ultime in anteprima sul futuro di Maurizio Sarri. Ma Andrea Agnelli ancora non ha tolto il veto al ritorno.