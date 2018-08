Il punto sul Milan: mercato chiuso in entrata, Higuain il colpo da 90

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Archiviate le difficoltà della passata stagione, il Milan si presenta ai nastri di partenza del nuovo campionato con una rosa integrata di diversi elementi di qualità. Il ritorno di Leonardo e Maldini, nelle vesti dirigenziali, ha permesso alla squadra rossonera di chiudere diversi affari nel giro di poche settimane.

Le operazioni in entrata - La copertina va ovviamente a Gonzalo Higuain, arrivato dalla Juventus insieme a Mattia Caldara, con Leonardo Bonucci che ha salutato Milanello a un anno dal suo ingaggio per tornare a Torino. Gli arrivi, a parametro zero, di Pepe Reina e Ivan Strinic completano il pacchetto difensivo che - diversamente dagli scenari di qualche mese fa - può ancora contare sulle prestazioni di Gianluigi Donnarumma. Mister Gattuso potrà fare affidamento anche su Tiemoué Bakayoko per il centrocampo, con l'ex Monaco arrivato dal Chelsea pronto per dimenticare l'agrodolce esperienza londinese. Gli ultimi giorni di mercato hanno invece regalato Diego Laxalt e Samu Castillejo: l'uruguaiano ormai ex Genoa può rappresentare un'arma importante per la truppa milanista, l'ex Villarreal potrà invece interpretare i tre ruoli del fronte offensivo a seconda delle necessità. L'ex Barcellona Alen Halilovic, invece, dovrà mostrare di essere tornato quello ammirato in Croazia e non il calciatore visto delle ultime annate in giro per l'Europa.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Il Milan ha ufficialmente chiuso le operazioni in entrata. Gattuso non dovrà accogliere altri calciatori nella sua rosa da qui alle 20 di stasera. Gabriel nelle scorse ore s'è svincolato per approdare al Perugia, Jherson Vergara è andato a titolo definitivo al Cagliari mentre Bacca è tornato al Villarreal. Non si spengono, in uscita, i rumors legati a Ricardo Rodriguez, molto richiesto in Ligue 1 e Bundesliga. Sembra difficile, a questo punto, che l'ex Wolfsburg possa salutare Milano.