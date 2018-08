Il punto sul Torino - Cairo scatenato: preso Soriano, ora il turno di Zaza

Prende forma il Torino di Walter Mazzarri, tecnico che - dopo la stagione da subentrato - ha plasmato la squadra secondo le sue indicazioni tattiche.

Gli affari in entrata - Armando Izzo dal Genoa è arrivato per rinforzare la difesa, il 21enne brasiliano Gleison Bremer potrà rappresentare un ottimo investimento per la retroguardia granata così come il franco-ivoriano Koffi Djidji. Sulla corsia di destra, invece, Cairo e Petrachi hanno messo le mani sull'ormai ex Chelsea Ola Aina. A centrocampo è arrivato Soualiho Meïté, prelevato dal Monaco, mentre l'ultimo giorno di mercato ha visto l'ingaggio di Roberto Soriano dal Villarreal con la conseguente cessione di Afriyie Acquah all'Empoli. Entro le 20, tuttavia, dovrebbe arrivare un colpo in attacco.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Il presidente Cairo ha rifiutato l'offerta del Napoli per Andrea Belotti, aggiungendo un'altra importante pedina sul fronte offensivo. Si tratta di Simone Zaza, prossimo a rientrare in Italia per vestire la maglia granata. L'ex Juventus e Sassuolo ha rifiutato la Sampdoria, con Mazzarri pronto ad affidargli una maglia da titolare. Ceduti ieri, invece, Mirko Valdifiori e Kevin Bonifazi alla SPAL.