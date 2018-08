Il punto sull'Atalanta: preso Rigoni, scambio in vista D'Alessandro-Adnan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il doppio passaggio del turno in Europa League ha permesso all'Atalanta di giocarsi l'accesso ai gironi della seconda competizione continentale. La Dea vuole migliorare il cammino della scorsa stagione in Europa così come in Serie A. Gian Piero Gasperini è stato chiarissimo con la dirigenza, rivelandosi (qualche giorno fa) insoddisfatto del mercato. La dirigenza orobica ha ingaggiato Emiliano Rigoni nelle scorse ore, aumentando così il tasso tecnico della squadra a disposizione dell'ex mister di Genoa e Inter.

Gli innesti - Diversi volti noti nella formazione della Dea. Da Duvan Zapata, che ha già timbrato il cartellino in Europa, a Mario Pasalic per potenziare così attacco e centrocampo. Passando per la punta Marco Tumminello e l'esterno Arkadiusz Reca, ma anche per i giovani difensori Davide Bettella e Marco Varnier. Nel pomeriggio, intanto, è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Rigoni la formula del prestito con diritto di riscatto.

Cosa fare nell'ultim'ora di mercato - Berat Djimsiti è in uscita ma a questo punto potrebbe restare in nerazzurro. L'ex Benevento interessava alla Sampdoria, che ha però sistemato la difesa con l'ingaggio di Lorenzo Tonelli dal Napoli. Guido Marilungo interessa in Serie B, con Padova e Livorno sulle sue tracce, mentre l'Udinese ha trovato l'accordo con la Dea per lo scambio tra Marco D'Alessandro e Ali Adnan. Il primo andrà a Udine, l'esterno iracheno approderà a Bergamo. Affare fatto, l'ufficialità arriverà entro il termine delle trattative.