Il punto sull'Inter: niente Modric, tanti colpi per diventare l'anti-Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'idea Luka Modric è tramontata soltanto nelle scorse ore, ma il mercato dell'Inter resta assolutamente di primissimo piano. Il ds Piero Ausilio ha accontentato le richieste di mister Luciano Spalletti che, tra l'altro, ha da poco firmato il rinnovo fino al 2021. Un segnale importante alla piazza, per blindare l'allenatore col quale la dirigenza meneghina vuole tornare a lottare per il vertice dopo aver conquistato il ritorno - non senza soffrire - in Champions League.

I movimenti in entrata - Le prime settimane di Lautaro Martínez in maglia nerazzurra sono state più che positive, come dimostra la rete siglata soltanto pochi giorni fa in amichevole contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. In difesa sono da sottolineare i colpi a parametro zero legati a Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah, arrivati rispettivamente da Lazio e Juventus. Sulla destra è arrivato Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid, voglioso di rimettersi in gioco in Serie A dopo l'esperienza nella Liga. Il centrocampo è stato potenziato con Radja Nainggolan, pupillo del tecnico Spalletti, mentre l'attacco - oltre Lautaro - s'è rinforzato con l'ex Sassuolo Matteo Politano e l'ex Lazio e Monaco Keita Baldé. Colpi utili per diventare, almeno sulla carta, la prima antagonista della Juventus per la vittoria finale del campionato.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Archiviata la pista Modric, l'Inter sembra aver chiuso tutte le operazioni in entrata. João Mário dovrebbe approdare in Spagna, con le due formazioni di Siviglia che lavorano, Antonio Candreva può salutare per il Monaco. Operazioni che possono essere definite anche nei prossimi giorni, in quanto il mercato nella Liga e in Ligue 1 chiude il 31 agosto. Yann Karamoh potrebbe invece approdare al Parma al fotofinish, anche Andrea Pinamonti cerca una soluzione last-minute.