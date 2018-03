Il punto sulla A Femminile - Juve in Champions, nel giorno dei graditi ritorni

© foto di Ufficio Stampa LND

Prima di addentrarci nel racconto della 17^ giornata di Serie A femminile bisogna sottolineare come quest'ultimo turno abbia visto il ritorno in capo dopo svariati mesi di due calciatrici di grande valore come Alice Parisi nella Fiorentina e Valentina Cernoia nella Juventus: la prima era assente da undici mesi a causa della frattura scomposta di tibia e perone subita con l'Italia in un'amichevole pre Europeo contro l'Inghilterra, la seconda invece è rientrata in campo, esordendo con la maglia bianconera, a distanza di otto mesi dall'infortunio al crociato subito contro la Germania all'Europeo di luglio. Un doppio gradito ritorno anche in ottica azzurra visto che sia Parisi sia Cernoia nel prossimo futuro potranno essere rinforzi molto utili all'Italia di Milena Bertolini nella corsa ai prossimi Mondiali.

Tornando al campionato la Juventus continua la sua corsa implacabile e abbatte con una cinquina il Sassuolo in trasferta strappando il pass per la prossima Champions League. Protagonista assoluta della gara Barbara Bonansea autrice di un poker di reti, quinto gol firmato da Cantore, e neo capocannoniere del campionato con 17 reti (media di una rete a partita) davanti al duo bresciano formato da Valentina Giacinti (autrice di una doppietta che sale a quota 16) e Cristiana Girelli (ferma a 15 gol in campionato). Brescia che non molla e batte in casa per 4-2 il ChievoVerona con reti della succitata Giacinti, Heroum e Sikora a cui provano a rispondere Faccioli e Carradore. Al ritorno dalla pausa per la Nazionale vi sarà lo scontro diretto che dovrebbe decidere le sorti dello scudetto con le Leonesse che proveranno a espugnare il campo delle torinesi per riequilibrare il campionato e magari trascinarlo a uno spareggio che sarebbe il finale più consono a questo campionato.

Dietro il duo di testa è sempre bagarre per il terzo posto con il Tavagnacco che tiene a distanza le avversarie nonostante la perdurante assenza della bomber Lana Clelland. A Empoli va a segno due volte Marta Mascarello, che apre e chiude la gara inframezzata da altre due reti friulane firmate Erzen e Brumana. Stesso risultato, ma in casa, per la Fiorentina che sblocca la gara con un rigore trasformato da Linari e poi dilaga grazie allo show di Ilaria Mauro, che torna al gol firmando una doppietta, prima che Bonetti chiuda i conti allo scadere, mentre il Mozzanica vince in casa del Pink Bari grazie alle reti di Pellegrinelli e Pirrone. In coda l'unica a fare risultato è il Verona che si porta a un rassicurante +6 sugli spareggi per non retrocedere: contro la Res Roma decidono un gol di Kongouli e la doppietta di Florin Wagner.

Nelle prossime due settimane spazio alla Nazionale che si radunerà a Roma il primo aprile per preparare le due sfide con Moldavia e Belgio che molto potranno dire nella corsa a Francia 2019.

Questi risultati, marcatrici e classifica dopo il 17° turno:

Brescia-ChievoVerona 4-2 (4° Heroum, 12°, 68° Giacinti, 77° Sikora; 41° Faccioli, 84° Carradore)

Empoli-Tavagnacco 0-4 (26°, 88° Mascarello, 41° Erzen, 68° Brumana)

Fiorentina-Ravenna 4-0 (19° Rig. Linari, 26°, 36° Mauro, 90° Bonetti)

Pink Bari-Mozzanica 0-2 (28° Pellegrinelli, 35° Pirrone)

Verona-Res Roma 3-0 (22° Kongouli, 39°, 85° Wagner)

Sassuolo-Juventus 0-5 (16°, 41°, 46°, 64° Bonansea, 60° Cantore)

Classifica: Juventus 51, Brescia 48, Tavagnacco 34, Mozzanica 30, Fiorentina 28, ChievoVerona 25, Verona 19, Res Roma 18, Pink Bari 13, Ravenna 11, Sassuolo 10, Empoli 8