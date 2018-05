Il punto sulla Bundes: BVB e Hoffenheim in Champions, Amburgo retrocesso

E' ormai terminata la Bundesliga andata in scena con l'ultima giornata. Con la grande vittoria per 3-1 nello scontro diretto l'Hoffenheim ha battuto il Borussia Dortmund conquistando il terzo posto in classifica e la qualificazione in Champions League. Anche i gialloneri però giocheranno la Coppa delle grandi orecchie grazie al quarto posto arrivato per differenza reti contro il Bayer Leverkusen, che deve accontentarsi dell'Europa League nonostante la vittoria per 3-2 contro l'Hannover. Un posto in Europa lo ha conquistato anche il Lipsia finito al sesto posto con il successo fondamentale di Berlino vista la vittoria dello Stoccarda in casa del Bayern Monaco, già primo e senza stimoli. Ha chiuso con una vittoria invece lo Schalke 04 che in casa ha battuto di misura il Francoforte, atteso dalla finale di DFB Pokal contro il Bayern sabato prossimo, mentre in zona retrocessione a far compagnia al Colonia ci è andato l'Amburgo, retrocesso per la prima volta nella sua storia nonostante la vittoria col M'Gladbach e in virtù del successo del Wolfsburg che ha battuto il Colonia e quindi giocherà il play-off contro il Kiel per restare nella massima serie. Salvi il Friburgo, vittorioso contro l'Augsburg e il Mainz, ko contro il Werder Brema.

CLASSIFICA: Bayern 84, Schalke 63, Hoffenheim 55, Borussia Dortmund 55, Bayer Leverkusen 55, Lipsia 53, Stoccarda 51, Eintracht Francoforte 49, Borussia Moenchengladbach 47, Hertha Berlino 43, Werder Brema 42, Augsburg 41, Hannover96 39, Magonza 36, Friburgo 36, Wolfsburg 33, Amburgo 31, Colonia 22.