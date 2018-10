Il punto sulla Bundesliga, BVB primo ma il Bayern c'è: vola il Werder

La Bundesliga vede sempre più protagonista il Borussia Dortmund che dopo la sosta ha vinto anche a Stoccarda mantenendo il vantaggio sul Bayern Monaco. Successo largo per la squadra di Favre che è in ottima forma e ha ancora quattro lunghezze di vantaggio sui bavaresi che però sono tornati alla vittoria sul campo del Wolfsburg vincendo per 3-1. Il Bayern però al momento deve accontentarsi del quarto posto perché al secondo c'è un grandissimo Werder Brema, capace anche di vincere in casa dello Schalke 04, al sesto ko in otto gare, e superare squadre come Lipsia e Hertha che non sono andate oltre il pareggio rispettivamente contro Augsburg e Friburgo.

Tiene il passo invece il Borussia M'Gladbach che in casa ha battuto il Mainz raggiungendo proprio il Werder Brema a quota 17 punti. Terza vittoria di fila invece conquistata dal Francoforte che ha travolto con sette reti il malcapitato Fortuna Dusselford mentre l'Hoffenheim con una bella rimonta trovata a Norimberga è tornato alla vittoria dopo due ko di fila. Quarta gara senza vittoria invece per il Wolfsburg, battuto dal Bayern e terza per il Bayer Leverkusen che in casa è stato fermato sul 2-2 da un buon Hannover che sta risalendo lentamente. Oltre al Fortuna Dusseldorf, resta a 5 punti anche lo Stoccarda travolto dal BVB mentre lo Schalke è terzultimo con un solo punto in più.

CLASSIFICA: BVB 20, Werder 17, M'Gladbach 17, Bayern 16, Lipsia 15, Hertha 15, Francoforte 13, Hoffenheim 10, Augsburg 9, Mainz 9, Wolfsburg 9, Friburgo 9, Leverkusen 8, Norimberga 8, Hannover 6, Schalke 04 6, Stoccarda 5, Dusseldorf 5.