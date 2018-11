Il punto sulla Bundesliga: Klassiker al BVB, Bayern a -7. Che M'Gladbach

Il match più importante dell'undicesima giornata di Bundesliga ha regalato incredibili emozioni e un verdetto a sorpresa: il Borussia Dortmund fa sul serio in campionato. La squadra di Favre infatti ha battuto 3-2 il Bayern Monaco nel Klassiker con una rimonta targata Reus e il solito Paco Alcacer, una sentenza da quando veste la maglia giallonera. Neppure un ottimo inizio ha salvato la squadra di Kovac che ora si trova a -7 dalla capolista che continua ad avere invece quattro punti in più della seconda, quel Borussia M'Gladbach che sta facendo faville e ha trovato una vittoria importante a Brema contro un Werder irriconoscibile e ko nelle ultime tre gare.

Al terzo posto invece è arrivato anche il Lipsia che ha approfittato del ko del Bayern, battendo fin troppo facilmente un Bayer Leverkusen troppo discontinuo, come quello Schalke 04 che ha perso 3-0 a Francoforte alla quarta vittoria di fila tra campionato ed Europa League e ora quarto a pari punti con il Bayern Monaco, sceso addirittura al quinto posto e con un solo punto di vantaggio sull'Hoffenheim che battendo 2-1 l'Augsburg ha conquistato la quarta vittoria di fila in campionato dopo il bel pareggio di Lione.

Quinta gara senza vittoria invece per l'Hertha Berlino che sta perdendo un po' di terreno e a Dusseldorf, complice l'espulsione prematura di Mittelstadt ha perso 4-1 e questa pausa senza dubbio arriva nel momento giusto, così come per il Friburgo ko anche contro il Mainz e il Wolfsburg che è stato battuto 2-1 ad Hannover e continua ad alternare sconfitte impensabili a buone prestazioni. Bene invece lo Stoccarda che ha conquistato la seconda vittoria in campionato ma resta ultimo visto che le concorrenti per la salvezza, Dusseldorf e Hannover, hanno entrambe vinto.

CLASSIFICA: BVB 27, M'Gladbach 23, Lipsia 22, Francoforte 20, Bayern 20, Hoffenheim 19, Werder Brema 17, Hertha 16, Mainz 15, Augsburg 13, Friburgo 13, Wolfsburg 12, Leverkusen 11, Schalke 04 10, Norimberga 10, Hannover 9, Dusselford 8, Stoccarda 8.