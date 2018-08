Il punto sulla Fiorentina: Lafont-Pjaca in vetrina, ora via gli esuberi

© foto di Giacomo Morini

Seppur con qualche difficoltà, Pantaleo Corvino è riuscito a regalare a Stefano Pioli dei rinforzi di qualità per la Fiorentina. Giovani davvero interessanti che fanno della viola la squadra con l'undici titolare più giovane della serie A.

Le operazioni in entrata - Lafont e Pjaca, sono loro senza dubbio i colpi più interessanti messi a segno da Pantaleo Corvino in questa sessione di mercato. Il portiere francese, il Donnarumma di Francia, è uno dei portieri più interessanti del panorama europeo. I viola hanno investito appena 8 milioni di euro per in classe '99 che nel giro di un paio di anni potrà vedere il suo valore triplicato. Ottimo anche l'acquisto di Pjaca: il tridente con Simeone e Chiesa sulla carta promette gol e spettacolo. Mirallas è un buon rincalzo, lascia qualche perplessità l'acquisto di Gerson: il valore del giocatore non si discute, semmai è la formula che fa discutere visto che il brasiliano è arrivato in prestito secco. Da scoprire il danese Noorgard, la difesa è stata puntellata con Ceccherini.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Adesso Corvino dovrà cercare di piazzare qualche giovane ed i giocatori in esubero. Venuti è vicino al Palermo, Sottil potrebbe cercare fortuna in prestito. In cerca di una squadra anche Saponara, Eysseric e Thereau, così come Maxi Olivera e Cristoforo. Corvino in ogni caso non ha fretta, visto che punta a cedere i giocatori all'estero.