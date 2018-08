Il punto sulla Lazio: trattenuto Sergej, Di Gennaro tra Parma e Salerno

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi riparte dal quinto posto della scorsa stagione. Il club di Claudio Lotito ha operato degli affari in entrata utili a tenere la Lazio competitiva nella lotta alla zona Champions del campionato ai nastri di partenza.

Gli affari in entrata - Il pacchetto dei portieri ha accolto Silvio Proto, esperto estremo difensore italo-belga arrivato dall'Olympiacos, la difesa ha perso Stefan de Vrij a parametro zero ma la dirigenza biancoceleste ha prelevato Francesco Acerbi dal Sassuolo e l'ex Bari Djavan Anderson, oltre Riza Durmisi dal Betis. Il centrocampo s'è impreziosito con Joaquín Correa, preso dal Siviglia, oltre lo svincolato Milan Badelj e Valon Berisha dal Salisburgo. Lotito ha intanto rifiutato le offerte arrivate per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista sempre al centro dei rumors e faro del centrocampo di Inzaghi. Prelevato anche Mattia Sprocati dalla Salernitana, che potrebbe però essere ceduto nelle ultime ore di mercato.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - La Lazio ha diversi elementi in esubero, con Tare impegnato a piazzarli altrove. Felipe Caicedo piace in Spagna, dove il mercato chiude il 31 agosto e per questo potrebbe salutare nei prossimi giorni qualora Inzaghi dovesse ritenere di avere una alternativa all'intoccabile Ciro Immobile. Piace Wesley del Bruges, così come Manuel Lazzari della SPAL. Nelle scorse ore è arrivata una importante offerta del Siviglia per Luis Alberto ma la Lazio ha rispedito la proposta al mittente. Davide Di Gennaro sembra destinato ad accasarsi altrove: l'ex Cagliari interessa al Parma ma si registra l'inserimento della Salernitana. L'addio alla Lazio, per il centrocampista, può diventare realtà.