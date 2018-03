Il punto sulla Liga - Montella, addio Champions. No stop Barça

Ecco com'è andata l'ultimo turno della Liga.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto liscio come l'olio, tranne che per una. La ventottesima giornata di Liga non regala tante sorprese, ma forse una sentenza più di tutte. Era attesissimo lo scontro diretto in zona-Champions Leauge tra Siviglia e Valencia. Si giocava in Andalusia, Vincenzo Montella avrebbe potuto riaprire tutto e rilanciarsi a -5. Non poteva sbagliare. E invece al Sanchez-Pijuan finisce 2-0 per Zaza e compagni, grazie ad una doppietta dell'altro attaccante, Rodrigo, e così gli uomini di Marcelino blindano il quarto posto, portandosi a +11 sugli avversari. Addio alla Champions per il tecnico italiano, che adesso deve pensare a preservare il suo quinto posto e la qualificazione in Europa League, quantomeno, otlre che concentrarsi sulle altre competizioni.

Lassù, dicevamo, fila tutto liscio come l'olio. Il Barcellona rifila due sberle a domicilio all'ultima della classe, ormai sempre più vicina alla retrocessione, il Malaga, e vola in alto, non fa accorciare quelle dietro. Non ha alcuna intenzione di fermarsi, perché sa che alle spalle si farà lo stesso. L'Atletico Madrid, soprattutto, che di schiaffoni al Celta Vigo ne riserva tre con i suoi attaccanti versatili. Pure il Real Madrid dentro tiene il passo, anche se resta bello distanziato a sette punti dai cugini Colchoneros. Ronaldo e soci ad Ipurua non sbagliano, vincono di misura senza soffrire neanche più di tanto. Con il portoghese in grande spolvero, formato Champions League, a trascinare le ambizioni di raggiungere Simeone per quell'intrinseca voglia costante di derby.

E le altre? Menzione d'onore va ancora una volta al Girona. Non sbaglia un colpo la formazione Catalana, che è la squadra più in forma del campionato. Contro il Deportivo La Coruna nessun problema, un 2-0 in scioltezza che la proietta al settimo posto in classifica, dietro al Villarreal. Il Submarino Amarillo non sbaglia al Gran Canaria di Las Palmas: 2-0 con gol di Bacca e Sansone (dal dischietto l'italiano) che l'avvicina proprio al sopracitato Siviglia di Montella. In basso, infine, successo importantissimo per il Levante di Pazzini. A sorpresa, dopo un match sofferto e senza l'ex Hellas Verona in campo per tutto il tempo, il sodalizio di Valencia supera in trasferta il Getafe e si proietta a +4 sulla terzultima, che resta il Las Palmas.