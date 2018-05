Il punto sulla Liga - Primo ko Barça. Pari Siviglia, ma è Europa

Il riepilogo.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'era soltanto una cosa da decidere in Liga e alla penultima giornata s'è decisa pure quella. Così l'ultima giornata sarà soltanto un passerella finale, per chi gli obiettivi li ha raggiunti e chi no, senza veri scopi. In questo weekend è stata decretata anche l'ultima squadra a staccare il pass per l'Europa League (passando però dai preliminari). E' il Siviglia, in netta ripresa dopo l'esonero di Vincenzo Montella. Sabato derby sentitissimo con il Betis, un 2-2 emozionante che basta per assicurarsi il settimo posto.

Questo grazie al contemporaneo k.o. del Getafe, in casa contro l'Atletico Madrid, a cui basta Koke e l'errore degli avversari da calcio di rigore. Ora i punti di distacco tra le due squadre sono tre e gli andalusi, in vantaggio negli scontri diretti, hanno l'aritmetica dalla loro parte. Con loro in Europa anche il Villarreal, che fa bella figura a La Coruna, portando a casa un gran 4-2 che vale il sorpasso al Betis al quinto posto. Detto dell'Atletico Madrid, i cugini del Real pure hanno dato spettacolo: altro che 1-0, al Celta Vigo Ronaldo e compagni ne rifilano sei, giusto per divertirsi un po' in attesa della finale di Champions League.

Ma l'altra notizia di giornata riguarda la prima della classe, il Barcellona: un percorso senza cadute fin qui, fatto di ventisette vittorie e nove pareggi. Ma al trentasettesimo ecco la prima sconfitta dopo un vero e proprio festival gol a dir poco emozionante contro il Levante di Giampaolo Pazzini (entrato nella ripresa): un 5-4 che entra di diritto tra le partite più entusiasmanti di questa stagione. Di misura invece vince il Valencia, al quale sul campo del Girona basta una rete di Vietto nella ripresa per far bottino pieno. Altra curiosità: un solo pareggio c'è stato in questa giornata, quello nel derby andaluso: in stagione non era mai accaduto.