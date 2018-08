Il punto sulla Ligue 1 - Mbappé trascina il PSG, vola il Reims, crisi Bordeaux

© foto di Imago/Image Sport

Kylian Mbappé si dimostra ancora una volta decisivo. La stella francese ha trascinato il Paris Saint-Germain al successo nel match che ha aperto il sabato calcistico. Al “Roudourou” la formazione di Tuchel è andata sotto con un gol di Roux pareggiato da Neymar in avvio di ripresa. Negli ultimi sette minuti una doppietta dell’ex Monaco ha consegnato i tre punti alla formazione parigina che resta a punteggio pieno. Prosegue il momento sorprendente del Reims. La matricola terribile ha superato 1-0 il Lione nell’anticipo del venerdì e, per una sera, ha visto tutti dall’alto. Decisivo un gol di Pablo Chavarria alla mezzora della prima frazione di gara. Sei punti in due partite anche per il Dijon che ha superato davanti al pubblico amico il Nantes grazie ad una doppietta di Tavares.

Frenata del Monaco che al “Louis II” non è andato oltre lo 0-0 contro il Lille. La formazione del Principato ha faticato a causa anche della serata no di Falcao che ha fallito un calcio di rigore. Pareggio anche per il Nizza. I rossoneri della Costa Azzurra sono andati sotto contro il Caen, a segno Bammou, ma poi hanno trovato l’1-1 definitivo con Ganago a nove minuti dal fischio finale. Successo esterno del Montpellier che ha battuto 2-1 l’Amiens mentre il Rennes ha superato a fatica l’Angers 1-0 con una rete nei minuti finali di Sarr.

La domenica si è invece aperta con il pareggio fra Strasburgo e Saint-Etienne. Alsaziani in vantaggio con Gonçalves in avvio di ripresa ma a due minuti dalla fine Gueye ha firmato l’1-1 per i Verts. Avvio da dimenticare per il Bordeaux. Dopo la sconfitta all’esordio, i girondini sono stati battuti 2-1 al Municipal di Tolosa. Kamano ha inizialmente pareggiato il vantaggio viola di Leya Iseka ma Dossevi ha consegnato i tre punti nelle mani dei padroni di casa. Il turno si è concluso con il successo del Nimes per 3-1 sull'Olympique Marsiglia.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain, Dijon, Reims, Nimes 6; Lille, Monaco, Strasburgo, Saint-Etienne 4; Olympique Marsiglia, Lione, Montpellier, Rennes, Tolosa 3; Nizza, Caen 1; Angers, Guingamp, Amiens, Bordeaux, Nantes 0.