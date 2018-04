Il punto sulla Ligue 1 - PSG campione, Lione chiama e OM risponde

© foto di Insidefoto/Image Sport

E che festa sia. Il Paris Saint-Germain si è confermato ancora una volta imbattibile in patria e dopo la Coupe de la Ligue ha ottenuto l'aritmetica certezza della vittoria del titolo. I rossoblu di Unai Emery hanno tolto la corona di campione di Francia dalla testa del Monaco infliggendo proprio ai biancorossi del Principato un sonoro e inappellabile 7-1. Gara senza storia quella del “Parco dei Principi” con il discorso chiuso già dopo la prima mezzora quando Lo Celso, due volte, Cavani e Di Maria sono andati a segno. Al 38' Rony Lopes ha siglato il gol della bandiera ma nella ripresa ancora Di Maria, un autogol di Falcao e Draxler hanno reso più dolce la vittoria e più rotondo il risultato. Dopo un solo anno la squadra della capitale torna al successo in campionato conquistando il quinto titolo in sei anni.

Botta e risposta fra Lione e Olympique Marsiglia nella lotta per il terzo posto, che vale la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League. I rossoblu di Bruno Genesio hanno superato in maniera netta l'Amiens. Al ParcOL Mariano Diaz, Depay e Traoré hanno messo il loro sigillo sul 3-0 finale. I biancoazzurri di Rudi Garcia hanno ottenuto i tre punti nel posticipo della domenica pomeriggio espugnando il campo del Troyes. Padroni di casa avanti con Grandsir dopo un minuto ma all'undicesimo Njie ha pareggiato i conti. Nella ripresa biancoblu ancora in vantaggio con Nivet ma Mitroglou e Thauvin hanno capovolto il punteggio per il 3-2 definitivo. Tonfo casalingo del Montpellier, che ha frenato la sua corsa europea, nel match con il Bordeaux. Di Braithwaite, Kamano e Meite le reti prima del 3-1 finale di Skhiri.

Cade anche il Rennes che al Roazhon Park è stato battuto clamorosamente dal Metz, fanalino di coda e per niente rassegnato alla retrocessione. Bourigeaud ha illuso i rossoneri prima di una doppietta di Roux che ha consegnato i tre punti in mani ai granata. Il Nizza è stato raggiunto dall'Angers. Alla rete iniziale di Plea ha risposto Fulgini per l'1-1 finale. Stesso risultato per il Nantes di Claudio Ranieri, passato in vantaggio con Nakoulma contro il Dijon ma raggiunto da Kwon Chang-Hoon. Vittoria di misura del Saint-Etienne che grazie ad Debuchy ha superato in trasferta lo Strasburgo. Crollo nel recupero clamoroso del Lille contro il Guigamp. I biancorossi erano in pieno controllo della situazione grazie ai gol di Pepe e Araujo ma fra il 90' e il 92' un'autorete di Alonso e Jimmy Briand hanno inchiodato la squadra di Galtier sul 2-2. Non si è disputata a causa del maltempo Caen-Tolosa, rinviata a data da destinarsi.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 87; Monaco 70; Lione, Olympique Marsiglia 66; Rennes, Nizza 47; Montpellier 46; Nantes 45; Saint-Etienne 44; Bordeaux 43; Guingamp, Dijon 42; Angers, Amiens 37; Caen* 35; Strasburgo 34; Tolosa* 30; Lille, Troyes 29; Metz 25.

*una partita in meno.