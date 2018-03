Il punto sulla Ligue 1 - PSG e Monaco ok di misura, che colpo dell'OL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insolito orario, solito Paris Saint-Germain. Il debutto della gara all'ora di pranzo in Francia non porta nessuna novità di risultati con i rossoblu di Unai Emery che battono in rimonta il Nizza all'Allianz Riviera. Avanti i rossoneri della Costa Azzurra con Saint-Maximin ma nemmeno cinque minuti più tardi è arrivata la risposta di Di Maria. A otto minuti dal termina il risultato viene definitivamente ribaltato dal gol di Dani Alves per il 2-1 finale. Stesso risultato per il Monaco che ha liquidato non senza fatica il Lille. Ospiti in vantaggio con Mothiba ma Lopes e Jovetic hanno firmato il definitivo sorpasso della squadra allenata in panchina da Leonardo Jardim. Il Nantes ha impattato sul campo del Metz, I padroni di casa con orgoglio si sono portati in vantaggio con Roux ma a metà della prima frazione di gara Rongier ha pareggiato i conti. Emozioni al "Velodrome". Il Lione ha battuto sul filo del rasoio l'Olympique Marsiglia accorciando proprio sulla formazione di Rudi Garcia. Decisivo la rete al 90' di Depay che ha firmato il definitivo 3-2.

Il Saint-Etienne ha trovato il successo al “Guichard” contro il Guingamp e si è nuovamente rilanciato in classifica in una posizione più che tranquilla. Un gol per tempo, Subotic e Cabella, e i Verts hanno trovato il 2-0 finale. Il Bordeaux si conferma ancora una volta una squadra molto strana e discontinua. I girondini sono stati sconfitti 2-0 dal Rennes, reti di Sarr e Gourcuff, che si posiziona al quinto posto in classifica. A Tolosa succede tutto nel finale. I viola hanno pareggiato contro lo Strasburgo che si è portato in vantaggio al primo della ripresa con Blayac. Ad uno dal termine Sanogo ha trovato il pareggio ma prima che parta il recupero Koné ha portato ancora avanti gli ospiti. Al secondo minuto di extratime ancora Sanogo ha pareggiato definitivamente i conti.

Pari e spettacolo anche alla Mosson dove Montpellier e Dijon si sono spartiti la posta in palio. Biancorossi avanti con Said ma Skhiri e Sio hanno ribaltato il punteggio nel giro di cinque minuti. Al 91' però la doppietta dell'attaccante ha permesso agli ospiti di trovare il 2-2. Successo travolgente dell'Angers che si tira direttamente fuori dalla zona calda della classifica. I bianconeri hanno superato 3-0 il Caen con le reti di Tait, Toko Ekambi e Oniangué mentre l'Amiens e il Troyes hanno pareggiato per 1-1.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 83; Monaco 66; Olympique Marsiglia 59; Lione 57; Rennes 45; Nantes 44; Montpellier, Nizza 42; Saint-Etienne 39; Dijon 38; Bordeaux 37; Angers*, Caen, Guingamp 35; Strasburgo 32; Amiens 31; Tolosa 30; Troyes 29; Lille 28; Metz 21.

*una partita in più.