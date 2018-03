Il punto sulla Ligue 1 - PSG e Nizza mettono la quinta, follia a Lille

© foto di Andrea Losapio

Quando la cronaca prevale su una partita di pallone. Scene di ordinaria follia a Lille dove al termine della sfida pareggiata dai biancorossi, con l'ennesima occasione sciupata per agganciare il treno salvezza, un gruppo di tifosi della curva di casa ha invaso il terreno di gioco per contestare i giocatori. La LFP ha condannato fermamente il gesto con la commissione disciplinare che giovedì aprirà un dossier per fare luce sull'accaduto. Sul campo la squadra di Galtier, in vantaggio con Pepe nel primo tempo, si è vista rimontare dal Montpellier con Roussillon che ha sigillato il punteggio sull'1-1. Venendo al calcio giocato, il PSG ha rialzato la testa dopo l'eliminazione in Champions League battendo 5-0 il Metz. Scatenato Nkunku autore di una doppietta mentre sono di Meunier, Mbappé e Thiago Silva gli altri gol.

Cinquina anche per il Nizza che nel posticipo della domenica pomeriggio ha battuto 5-2 in trasferta il Guingamp. Mattatore della sfida del “Roudourou” Plea, autore di un poker. Per i rossoneri della Costa Azzurra è finito sul tabellino dei marcatori anche Srarfi mentre per i padroni di casa Grenier e Santos avevano rispettivamente aperto le marcature e accorciato le distanza sul 3-2. Tre punti importanti in chiave secondo posto per il Monaco che venerdì sera ha superato 3-1 lo Strasburgo. E' accaduto tutto nel primo tempo con gli ospiti avanti subito con Jovetic ma raggiunti al diciannovesimo da Bahoken. La zampata dei ragazzi di Jardim è arrivata prima con Rony Lopes e poi con Fabinho.

E' tornato alla vittoria il Nantes. La squadra di Claudio Ranieri ha interrotto il digiuno imponendosi 1-0 sul Troyes grazie alla rete nel finale di Sala. Stesso risultato per il Lione che, grazie a Traoré, ha battuto al ParcOL il Caen. Pari emozionante fra Rennes e Saint-Etienne. I Verts hanno sbloccato il punteggio nel primo tempo con Subotic ma sulla sirena Sarr ha riequilibrato definitivamente l'incontro. Olympique Marsiglia corsaro a Tolosa. Botta e risposta fra il decimo e il diciannovesimo minuto fra Ocampos, per gli ospiti, e Mubele, per i padroni di casa. A dieci dal terimine Mirtroglou ha regalato il successo agli uomini di Rudi Garcia. Pari e fischi per il Bordeaux che è stato bloccato in casa sullo 0-0 da un coriaceo Angers mentre Dijon e Amiens si sono spartiti la posta in palio ma per 1-1.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 77; Monaco 63; Olympique Marsiglia 59; Lione 54; Nantes 43; Rennes, Nizza 42; Montpellier 41; Bordeaux, Dijon 37; Saint-Etienne 36; Cane, Guingamp 35; Angers 32; Strasburgo 31; Amiens 30; Tolosa 29; Troyes, Lille 28; Metz 20.