Il punto sulla Ligue 1 - Riaperta la lotta per il 2° posto, vittorie in coda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto riaperto per quanto riguarda il secondo posto. La sconfitta rovinosa del Monaco sabato sera ha rimesso di fatto in gioco Olympique Marsiglia e Lione, entrambe vincenti, per la qualificazione ai gironi della prossima Champions League. Per la squadra di Leonardo Jardim è notte fonda. Superato dal Guingamp al “Roudourou” per 3-1, il team del Principato adesso è avanti solo un punto in classifica dalle altre due contendenti. I rossoblu di Bruno Genesio hanno travolto venerdì sera il Dijon per 5-2 grazie ai gol di Depay, Aouar, Fekir, Traoré e Cornet. La legge del cinque è valsa anche per gli uomini di Rudi Garcia che si sono abbattuti come un ciclone su un Lille destinato alla retrocessione in Ligue 2. Decisive le doppietta di Thauvin e Mitroglou nei primi 40 minuti di gioco. Nella ripresa a segno anche Benzia per gli ospiti e Ocampos per i biancoazzurri.

E' terminato in parità il derby bretone fra Nantes e Rennes con i tifosi di casa che hanno contestato la squadra di Ranieri lanciando in campo centinaia di palline da tennis. Gialloverdi in vantaggio prima della fine del primo tempo con Thomasson ma a dieci minuti dal termine, Lea-Siliki ha pareggiato definitivamente i conti. Successo importante in chiave Europa League per il Nizza che, ieri pomeriggio, ha fatto valere la legge dell'Allianz Riviera superando 1-0 il Montpellier con gol di Lees-Melou. Vittoria in rimonta anche per il Saint-Etienne che ha superato 2-1 il Troyes davanti al proprio pubblico. Ospiti avanti con Niane ma una doppietta di Beric ha consegnato i tre punti ai Verts e ha condannato i biancoblu a lottare per un posto nello spareggio interdivisionale.

Il Tolosa ha ottenuto tre punti importantissimi nella lotta salvezza. I viola hanno battuto al Municipal l'Angers con la rete di Sanogo e il rigore trasformato da Gradel. Ha vinto anche l'Amiens che si è imposto 3-1 sullo Strasburgo. Attimi di paura per Gakpé che, in occasione del vantaggio, si è scontrato con il portiere i avversario perdendo momentaneamente i sensi e lasciando il campo in barella. Nella ripresa Manzala ha allungato per i padroni di casa e poi nel recupero Kakuta ha siglato il tris prima del gol della bandiera di Saadi. Pareggio interno per il Metz contro il Caen. Granata avanti con un'autorete di Da Silva prima del pareggio immediato di Deminguet. Il Paris Saint-Germain, infine, ha battuto 1-0 il Bordeaux con una rete di Lo Celso.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 90; Monaco 70; Lione, Olympique Marsiglia 69; Nizza 50; Rennes 48; Saint-Etienne 47; Montpellier, Nantes 46; Guingamp 45; Bordeaux 43; Dijon 42; Amiens 40; Angers 37; Caen* 36; Strasburgo 34; Tolosa* 33; Troyes, Lille 29; Metz 26.

*una partita in meno.