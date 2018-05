Il punto sulla panchina - Bivio Benevento: sale Bucchi per il post De Zerbi

© foto di Insidefoto

Roberto De Zerbi ci ha provato, e in parte ci è anche riuscito, ma non è bastato. Dopo le 14 sconfitte consecutive di inizio campionato, era difficile immaginare per il Benevento un epilogo diverso. Il tecnico bresciano, almeno, ha portato divertimento e gioco: nel girone di ritorno, i sanniti hanno dato battaglia contro tutti, e numeri alla mano si sarebbero anche salvati. Sarebbe cambiato qualcosa, se fosse arrivato prima? Non lo può sapere nessuno, e non sarebbe neanche giusto nei confronti di Baroni, che comunque ha guidato la squadra a una storica promozione. Il futuro, comunque, è un addio già scritto: De Zerbi lo ha comunicato alla squadra e poi anche alla stampa. È stato bello, comunque, ma ora ognuno andrà per la sua strada.

BIVIO SANNITA-

Il primo nome della lista è quello di Ivan Juric. Il programma del Benevento è però chiaro: si riparte dai giovani, la Serie A è stata una bellissima avventura ma non un obiettivo necessario. Il primo passo deve essere consolidare la serie cadetta, in cui peraltro il Benevento ha giocato solo per una stagione. Nessuna ansia di prestazione e di promozione: un progetto che sarebbe sbagliato definire poco ambizioso. Ma che comunque parte dal realismo e da un discorso a lungo termine, per forza di cose poco allettante nei confronti di allenatori, come lo stesso Juric, ma anche Davide Nicola, che hanno già assaggiato la Serie A. Ecco perché salgono le quotazioni di Christian Bucchi, che sulla panchina del Sassuolo ha vissuto un'esperienza per certi versi fugace come quella del Benevento in Serie A. Piace anche Massimo Rastelli: con l'ex Cagliari, per ora, siamo ancora allo stadio iniziale.