Il punto sulla panchina - Bologna, Donadoni ai saluti. Ritorno al passato?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre anni, tre salvezze, 122 punti: Roberto Donadoni e il Bologna sono ai saluti, dopo numeri più che positivi per entrambi, ma un rapporto con la piazza che non sembra davvero mai esploso. La lettera scritta dai tifosi a Saputo nei giorni scorsi dice tanto, anche se ovviamente non tutto: la relazione è ai minimi termini, le chiacchierate ci saranno ma non cambieranno un addio che pare già scritto.

TRA PASSATO E FUTURO

La tentazione Gasperini è destinata a finire in archivio, dopo che l'Atalanta e il tecnico di Grugliasco hanno risolto qualche dissapore. E l'ultimo nome non è poi tanto nuovo: dopo l'avventura altalenante allo Swansea, Francesco Guidolin potrebbe tornare in Italia. Un ritorno che sa di fine anni '90: il tecnico di Castelfranco Veneto ha già guidato i felsinei dal '99 al 2003, col settimo posto come miglior risultato. Piazzamenti che sembrano lontanissimi nel tempo, per il pubblico del Dall'Ara. Il ritorno, però, non è certo: già ad aprile Guidolin disse no all'Udinese, perché voleva allenare in Spagna. Le alternative? Si è parlato tanto di Davide Nicola, che col rossoblù (ma del Crotone) ha avuto una bella storia. Ma occhio a Luigi Di Biagio. E all'idea dell'ultimo minuto, Gian Piero Ventura.