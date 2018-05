Il punto sulla panchina - Fiorentina, la stagione più dura. Avanti con Pioli

© foto di Federico De Luca

Una stagione così, Stefano Pioli non avrebbe mai potuto immaginarla. Alti e bassi sul campo, ma il campo non conta nulla. L'annata della Fiorentina non è stata segnata dai gol, dai pali, dagli assist o dai rigori: il 4 marzo l'orologio gigliato s'è fermato. Forse per sempre: il dolore per la scomparsa di Davide Astori ha cambiato la stagione, e la vita, dei calciatori viola.

AVANTI CON PIOLI

Timone a dritta. Impossibile lasciare questo gruppo, per l'allenatore che l'ha guidato in un momento così difficile. E che Astori se l'è tatuato sulla pelle, oltre che sul cuore. E poi, la seconda stagione può essere quella giusta per togliersi qualche soddisfazione.

INCERTEZZE E NUOVE POSSIBILITÀ

I dubbi sul futuro sono due: Federico Chiesa e Milan Badelj. L'esterno è inseguito dalle big d'Italia e non solo, il centrocampista ha raccolto il testimone di Astori ma è ancora in scadenza. Data una risposta ai due punti interrogativi, la Fiorentina ha una buona base di partenza da cui partire. Bilancio in attivo, specie se confrontato con l'anno scorso, una cessione basta a finanziare un mercato per sognare in grande. L'Europa, ovviamente, sempre sull'attenti e il proprio capitano nel cuore.