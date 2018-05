Il punto sulla panchina - Inter, Spalletti se la ride e riparte dal 4° posto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ve l'avevo detto". Luciano Spalletti, battuta la Lazio, ha urlato (anche) questo ai tifosi dell'Inter. A quelli che ci credevano e a quelli che avevano smesso di farlo: dopo sei stagioni fuori dalla Champions League, i nerazzurri torneranno nell'Europa che conta. E il tecnico di Certaldo, fra mille difficoltà, se la ride.

RISPETTARE I PROGRAMMI

Nessun dubbio su Spalletti, ma qualche dubbio di Spalletti potrebbe anche essere lecito. La società gli aveva prospettato un profilo a Nainggolan, ha dovuto aspettare fine gennaio per ritrovarsi Rafinha. E non sa neanche se potrà averlo a disposizione nella prossima stagione, lui come Cancelo. La stagione dell'Inter, pur positiva, è andata tutto fuorché secondo i programmi. Il terremoto Sabatini ne è solo una dimostrazione. Per il futuro, in sostanza, l'Inter ha fiducia in Spalletti. Ma deve conquistarsi la sua. Rispettando i programmi di un allenatore che ha riportato la Beneamata in Champions e aspetta di essere ricompensato.