Il punto sulla panchina - Juve, intesa Allegri. Da verificare sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro scudetti e quattro Coppe Italia in quattro anni. Il percorso di Massimiliano Allegri alla Juventus è stato netto. Definito dai risultati, la cifra stilistica di un allenatore che bada al sodo e ha saputo costruire la propria estetica sulla bellezza delle vittorie.

PIANI COMUNI

L'incontro di ieri ha confermato la sensazione che circolava da tempo: Allegri e la Juve hanno intenzione di andare insieme. Anche senza prolungare il contratto, in scadenza nel 2020. Il nuovo percorso parte da piani comuni: la Champions resta il cruccio di entrambi, la strada per arrivarvi può essere tracciata per vie diverse.

UN MERCATO SODDISFACENTE

Nelle ultime estati, non sempre Allegri è stato accontentato. Quando voleva un numero 10 non è arrivato. De Sciglio è sbarcato a Torino con due anni di ritardo rispetto alle richieste. E anche gli esterni offensivi di valore si sono fatti attendere. Ragion per cui si va avanti insieme, ma testando la reciproca soddisfazione di volta in volta. Allegri ha un'idea per la Juve del futuro, almeno per la sua Juve del futuro. E dopo l'en plein italiano si aspetta di essere accontentato.