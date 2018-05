Il punto sulla panchina - Lazio, il Napoli tenta Inzaghi. Tedesco l'erede?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due anni dopo, per fortuna non è arrivato Marcelo Bielsa. Se lo chiamano Loco, qualche motivo vi sarà. E ora i tifosi della Lazio non possono che ringraziare il tecnico argentino: senza il suo rifiuto, Simone Inzaghi sarebbe andato alla Salernitana. E la storia sarebbe stata molto diversa.

L'AMAREZZA NON CANCELLA I RISULTATI

Il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League non nascondo i meriti di Inzaghino, da allenatore diventato più grande di Filippo. Nelle ultime due stagioni, la Lazio ha giocato il calcio più coerente della Serie A, mettendo in mostra alcuni dei talenti migliori del nostro campionato, da Milinkovic-Savic in giù.

TENTAZIONE TEDESCO IN CASO DI ADDIO

Logico, di conseguenza, che le grandi pensino a Simone Inzaghi. È da tempo sul taccuino della Juventus, che però al momento andrà avanti con Massimiliano Allegri. È la prima (seconda?) idea del Napoli per il dopo Maurizio Sarri. Le sirene partenopee, in particolare, potrebbero diventare molto concrete. La Lazio, così, si guarda attorno: in Italia piace Gian Piero Gasperini, da strappare all'Atalanta. Oltre le Alpi, stuzzica l'Inzaghi di Germania: Domenico Tedesco, il tedesco di Rossano che ha trascinato lo Schalke 04 al secondo posto in Bundesliga.