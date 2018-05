Il punto sulla panchina - Milan, il ringhio di Gattuso anche nel futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La festa Europa League nasconde la polvere sotto il tappeto. Quella del Milan, che dopo i 230 milioni di euro spesi in estate ha fallito non solo la lotta scudetto, ma anche l'accesso alla Champions League. L'anno zero di Fassone e Mirabelli non ha portato a un netto cambio di rotta rispetto al passato, ma ha gettato le basi per un futuro più roseo. Anzi, rossonero.

IL MILAN RINGHIA

È servito, per ridare al Milan un'anima, un vecchio cuore rossonero. Presto dimenticato Montella, il club rossonero ha riabbracciato Gennaro Gattuso, il primo ex giocatore del Milan che in tempi recenti potrebbe non essersi bruciato sul calore della panchina di San Siro. Ha convinto, ha rinnovato: avanti con Gattuso. E la consapevolezza che il secondo anno è sempre il più difficile, anche nella carriera di una allenatore.