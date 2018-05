Il punto sulla panchina - Napoli, tira e molla con Sarri: tra sogni e ritorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci siamo. La panchina più discussa del momento, quella del Napoli. I sorrisi e gli abbracci della cena di fine anno nascondevano una tensione mai scemata, tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Una tensione che, col passare delle ore, sta diventando sempre più evidente.

IL BEL GIOCO E LE SIRENE ESTERE

In tre anni, Sarri ha spinto sull'acceleratore del gioco, ha imposto un nuovo standard alla Serie A, non ha vinto nulla. L'incompiutezza del Napoli, bellissimo ma senza trofei, è tutta in quella bacheca non arricchita dal triennio sarrista. Inevitabile, che il tecnico toscano piaccia in giro per l'Europa: lo Zenit lo corteggia con discorsi economici, il Chelsea pare aver chiuso la porta ma ci ha pensato.

LOTTARE ALLA PARI CON LA JUVE

Fin qui, lato offerte. Ma la volontà di Sarri non dipende solo da chi busserà alla porta: il tecnico ha spiegato più volte di volere una squadra in grado di lottare alla pari con la Juventus. Di regalare al pubblico del San Paolo quel traguardo che fin qui ha solo sognato. Una garanzia che il patron non pare avergli dato, se siamo ancora qui, nell'incertezza sul futuro di Sarri.

IL TIRA E MOLLA CHE STANCA DE LAURENTIIS

Garanzie o no, De Laurentiis si sta comunque stancando di un tira e molla appena iniziato. Che durerà per almeno 9 giorni, fino al 31 maggio, in cui scadrà la famigerata clausola. Il produttore cinematografico, nel frattempo, si guarda attorno: Ancelotti, stando alle ultime, potrebbe essere molto più concreto di un sogno. Simone Inzaghi la soluzione più credibile, per valore del tecnico e interesse del club. Più indietro, al momento, Marco Giampaolo: seguirebbe le orme di Sarri, e forse il Napoli ha bisogno di una rottura. O di un ritorno al passato? Da non scartare, la pista che ridarebbe al San Paolo Rafa Benitez.