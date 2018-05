Il punto sulla panchina - Roma, Di Fra ha convinto. Ora un mercato da big

© foto di Federico Gaetano

Il terzo posto in Serie A non soddisfa, la semifinale di Champions League riempie di orgoglio. La Roma di Eusebio Di Francesco ha avuto due facce: in campionato non è mai stata in lotta per lo scudetto, come pure avrebbe potuto. In Europa, però, ha raccontato una storia stupenda. E i dubbi sul futuro non si pongono niente: avanti insieme. Ma serve un mercato all'altezza di una semifinale di Champions.

LA MUSICA È CAMBIATA

La Roma può cambiare, come club, nella percezione europea e non solo: gli incassi in arrivo dall'UEFA consentono ai giallorossi di rivoluzionare il proprio modo di agire sul mercato. Da grande solo potenziale a grande vera e propria. Servirà un'estate diversa, un mercato diverso: Di Francesco è stato più flessibile del previsto, ma ha un'idea tattica ben precisa. Il paradosso è questo, la Roma è arrivata a un passo da Kiev, nonostante un mercato da bocciare: Karsdorp, Moreno, Schick, Defrel. Per sfortuna o per altro, un anno dopo non hanno dato quel che potevano. Un terzino destro se partirà Florenzi, un paio di centrocampisti, un grande esterno offensivo. E capire una volta per tutte come andrà con Dzeko: resta Di Francesco, la Roma ha da chiarire cosa vuole fare da grande.