Il punto sulla panchina - Sassuolo, dubbio Iachini e suggestione Prandelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salvatore della patria, ma non dal primo minuto. Dopo essere subentrato a Cristian Bucchi, Giuseppe Iachini potrebbe lasciare il Sassuolo. Il tecnico marchigiano ha salvato i neroverdi, ma la sensazione è che la squadra emiliana necessiti di una vera e propria rivoluzione. A partire dalla panchina.

ANNO ZERO?

L'ultima suggestione porta a Cesare Prandelli, che vuole ripartire ed è stato subito accostato a metà Serie A. Di nomi, però, ne circolano da tempo: Leonardo Semplici piace per quanto fatto con la SPAL, Rolando Maran ha chiuso malino col Chievo ma prima ha fatto ottime cose. E Roberto De Zerbi merita una seconda occasione in Serie A. Possibile che sia proprio il Sassuolo a dargliela.