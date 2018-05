Il punto sulla panchina - Verona, Pecchia saluta tardi. Quattro idee

Ennesima salvezza conquistata per il Chievo Verona, oramai abituata alla massima serie da lunghi anni. Stavolta è stata più dura del passato e pure del previsto, con Campedelli che ha esonerato all'ultimo tuffo Maran e promosso D'Anna dalla Primavera: scelta azzeccata, viste le tre...

La panchina dell'Hellas Verona Allenatore attuale: Fabio Pecchia In carica da: 1 luglio 2016 Possibilità di permanenza: 0% In pole position: Cristian Brocchi Le alternative: Massimo Pavanel, Mauro Zironelli, Fabio Grosso.

DOPPIO BINARIO - La sensazione, però, è che si possa partire dall'allenatore, e che a scegliere i due profili sarà soprattutto Maurizio Setti. Una strategia rischiosa, considerato che ds e tecnico devono lavorare in sintonia, ma tant'è. Quattro candidati, al momento: Cristian Brocchi, Massimo Pavanel, Mauro Zironelli e Fabio Grosso. Un misto di A, B e C. Tratto comune? Il Verona cerca un allenatore emergente, ma con più esperienza rispetto a Pecchia.

IL PRIMO PASSO - Si parte, o si dovrebbe partire, dal direttore sportivo. Perché, prima di Pecchia, aveva salutato Filippo Fusco. Il nome caldo, al momento, è quello di Stefano Marchetti del Cittadella, già vicinissimo al Verona, sponda Chievo, la scorsa estate. Con lui corre Daniele Faggiano , o sarebbe meglio dire correva, perché la promozione del Parma in Serie A cambia per forza di cose il rapporto di forze tra le due.

Sarà rivoluzione. Tardiva, ma comunque rivoluzione. Dopo una Serie A conquistata fra mille incertezze sulla qualità del lavoro di Fabio Pecchia , il Verona retrocede e cambia il proprio progetto tecnico. La prima in A dell'ex allievo di Benitez è stata contraddittoria: qualche buona prestazione, tanti passi falsi. Di sicuro, pochi punti.

