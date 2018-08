Il punto sulla Premier - Il derby di Londra va a Sarri, scivolone Man United

Premier League 2018/19, 2^ giornata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Londra ha un solo padrone, almeno per adesso. Sembra essere questo il messaggio lanciato da Maurizio Sarri ad Unai Emery, al termine di un London Derby che definire emozionante sarebbe spendere parole morigerate. Ma anche l'altro derby di Londra ha dato indicazioni interessanti, sulla sponda Tottenham. Senza scordarsi delle squadre di Manchester e che poi stasera si gioca l'ultima partita del turno, il classico monday night di ritorno subito alla seconda giornata. Il primo appuntamento dell'anno al lunedì sera mette contro il turbo-Liverpool di Klopp e il Crystal Palace. Andiamo però nel dettaglio a rivivere la seconda giornata di Premier League.

Le partite delle big - L'avevamo detto: la sfida tutta londinese tra Chelsea ed Arsenal avrebbe spiccato su tutte. E soprattutto era quella con il maggior velo d'interesse, visti i due allenatori debuttanti nella categoria, quei Sarri ed Emery comunque alla guida di due delle squadre più rappresentative del paese. La partita è stata aperta, con il doppio vantaggio dei blu ripreso abbastanza rapidamente e il gol-vittoria di Marcos Alonso all'ultimo respiro. C'è ancora da lavorare, per entrambi. Chi invece sembra aver affinato un meccanismo quasi perfetto è Pep Guardiola: il suo Manchester City prende letteralmente a pallonate l'Huddersfield, segnando sei alla voce "gol realizzati" e continuando così nel cammino a punteggio pieno. Lo stesso non si può dire dell'altra sponda cittadina: il Manchester United registra il primo passo falso della stagione, cadendo a sorpresa, ma piuttosto con (de)merito sul campo del Brighton. Tornando invece a Londra si segnala anche la presenza del Tottenham a punteggio pieno, dopo la vittoria nell'altra sfida tutta londinese di giornata contro il Fulham ancora tutto da oliare. Si segnala infine anche la presenza del Watford nel gruppo di squadre a punteggio pieno. Tutto questo in attesa poi di conoscere il risultato del Liverpool, che alla prima - ricordiamo - ne ha date quattro al West Ham, messo letteralmente all'angolo.

Risultati

Cardiff - Newcastle 0-0

West Ham - Bournemouth 1-2

Tottenham - Fulham 3-1

Leicester - Wolverhampton 2-0

Everton - Southampton 2-1

Chelsea - Arsenal 3-2

Manchester City - Huddersfield 6-1

Burnley - Watford 1-3

Brighton - Manchester United 3-2

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)

Classifica

Manchester City, Chelsea, Watford, Tottenham e Bournemouth 6; Everton 4; Liverpool*, Crystal Palace*, Leicester, Manchester United e Brighton 3; Newcastle, Southampton, Wolverhampton, Burnley e Cardiff 1; Arsenal, Fulham, West Ham e Huddersfield 0.

*= una partita in meno