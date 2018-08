Il punto sulla Roma: Nzonzi l'ultimo colpo, Gonalons verso la Spagna

Tante uscite, altrettante entrate. La Roma targata 2018-19 vede diversi volti nuovi rispetto a quella della precedente stagione, nonostante la corsa in Champions League interrotta soltanto in semifinale contro il Liverpool dell'ex Mohamed Salah.

Gli affari in entrata - Proprio ai reds è finito anche Alisson, tra i migliori portieri dell'ultimo anno e sostituito con lo svedese Robin Olsen. Alle sue spalle c'è invece Antonio Mirante, prelevato dal Bologna, oltre il brasiliano Daniel Fuzato. La difesa titolare resta quella della scorsa stagione, con l'inserimento di William Bianda dal Lens ma anche quelli di Davide Santon dall'Inter e Ivan Marcano dal Porto. Il centrocampo ha visto il doloroso addio di Radja Nainggolan e il contestuale arrivo di Ante Coric dalla Dinamo Zagabria e Bryan Cristante dall'Atalanta. Il croato, però, visto il poco spazio che potrebbe trovare in questa stagione sta valutando una cessione in prestito. In vetrina c'è l'arrivo di Javier Pastore, rientrato in Italia dopo la lunga parentesi al Paris Saint-Germain, così come l'ultimo colpo in ordine temporale: Steven Nzonzi, strappato al Siviglia dopo un'estate da incorniciare con la Coppa del Mondo conquistata poco più di un mese fa con la casacca della Francia. Il fronte offensivo può mettere in mostra Justin Kluivert, figlio d'arte arrivato dall'Ajax con la voglia di fare meglio di suo padre in Serie A.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Monchi proverà a piazzare qualche esubero entro stasera, oppure ci proverà nei prossimi giorni in quanto il mercato tra Francia, Germania e Spagna chiuderà il 31 agosto. Maxime Gonalons ha aperto al trasferimento al Siviglia, Juan Jesus interessa al Torino di Walter Mazzarri ma la sua intenzione sembra essere quella di restare ancora alla corte di Di Francesco. Diego Perotti e Stephan El Shaarawy, dopo tanti rumors, dovrebbero restare nella Capitale. Ipotesi prestito per il giovane trequartista Nicolò Zaniolo.