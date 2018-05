Il Racing chiede Lautaro in prestito fino a dicembre. No dell'Inter

Tentativo del Racing per trattenere il più possibile Lautaro Martinez, ma l'Inter dice no. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club argentino avrebbe chiesto ai nerazzurri la possibilità di tenere l'attaccante in prestito fino a dicembre, considerato l'impegno in Copa Libertadores. No dell'Inter, che vuole il calciatore a disposizione di Spalletti sin dal ritiro estivo.