Il Real torna alla carica per lo scambio Marcelo-Alex Sandro

Il West Ham, alla ricerca di un attaccante, sta sondando diversi profili internazionali. Dopo il no per El Shaarawy - la Roma lo ritiene pressoché incedibile - c'è stato un incontro tra i dirigenti del club londinese e Kia Joorabchian, procuratore di Gabigol. Il brasiliano di proprietà...

TMW - West Ham, incontro con Joorabchian per Gabigol

Si continua a parlare dello scambio di terzini sinistri fra Juventus e Real Madrid con protagonisti Alex Sandro e Marcelo . Secondo quanto riportato da Tuttosport , complici le difficoltà nella trattativa per il rinnovo dell'ex Porto in scadenza nel 2020 i Blancos sono tornati a bussare alla porta della Vecchia Signora proponendo uno scambio con il numero 12 della formazione di Solari. Sponsor dell'operazione è Cristiano Ronaldo, grande amico di Marcelo.

