Il ruolo di Sanchez? Conte: "Più trequartista che attaccante. In quel ruolo tanta abbondanza"

Nella sua intervista a Sky Sport, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato anche del ruolo di Alexis Sanchez: "Per caratteristiche e per evoluzione è diventato più un trequartista che un attaccante, il problema è che in quel ruolo abbiamo tanta abbondanza, e magari siamo più lacunosi in altre zone del campo. Può entrare anche a partita in corsa, può sparigliare le carte e dietro le punte diventa più efficace perché è più imprevedibile. In questo momento ha meno caratteristiche da attaccante rispetto a Lautaro e a Lukaku ma può fare sia una cosa che l'altra. Con lui in campo possiamo essere molto più offensivi, avendo di fatto due punte e mezzo".