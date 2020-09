Il saluto di Suarez a Vidal: "Un piacere aver giocato con te, ti auguro il meglio all'Inter"

Dopo Lionel Messi, anche Luis Suarez, altro protagonista di questa caldissima estate di calciomercato, ha voluto dedicare sui propri social un pensiero ad Arturo Vidal, che nelle prossime ore firmerà per l’Inter: “Averti come rivale era insopportabile per il grande giocatore che sei, ma averti come compagno, amico e conoscete come persona è stato ancora meglio. È stato un piacere aver giocato con un crack come te. Ti auguro tutto il meglio per questa tua nuova avventura”, le parole dell’attaccante del Barcellona accostato a lungo alla Juventus e nelle ultime ore anche alla stessa Inter.