Il Sassuolo gioca bene e crea, la Lazio va avanti con Luis Alberto: all'Olimpico è 1-0 all'intervallo

Bel primo tempo, divertente e con tanti cambi di fronte, quello andato in scena all'Olimpico fra Lazio e Sassuolo.

La squadra di De Zerbi parte fortissimo e dopo 8 minuti trova il gol del vantaggio con Giacomo Raspadori, bravo a sfruttare un contrasto favorevole fra Bourabia e Parolo. L'arbitro Di Bello, però, dopo un on field review annulla per fuorigioco strozzando l'urlo di gioia del classe 2000. Una manciata di secondi dopo, è il 12', è Djuricic a scuotere i biancocelesti con una clamorosa traversa dopo azione personale.

La reazione dei padroni di casa è affidata ai tentativi di Milinkovic e Luis Alberto, ma la mira non è delle migliori. Dopo una fase centrale in cui le occasioni sembrano mancare, ecco il guizzo: Lazzari scappa via a Locatelli sulla destra, mette nel mezzo e Luis Alberto realizza l'1-0 dall'altezza del dischetto del rigore. Il Sassuolo però è vivo e gioca bene e prima della fine del tempo prova altre due conclusioni, entrambe alte, con Boga e Kyriakoupoulos. Il risultato però non cambia e dopo 4' di recupero Di Bello manda tutti negli spogliatoi sull'1-0.