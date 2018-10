Il Sassuolo in Nazionale: bene Locatelli, con la Spagna gioca Lirola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Sassuolo, che dà tanti uomini alle giovanili azzurre:

ITALIA

Solo panchina per Berardi nella sfida tra selezione azzurra e Polonia: l'attaccante era stato invece utilizzato, da subentrante, nell'amichevole contro l'Ucraina.

MAROCCO

Prima convocazione ed esordio per Bourabia che ha disputato i minuti finali nel 2-2 con le Isole Comore, gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.

ITALIA U21

Claud Adjapong e Manuel Locatelli entrambi in campo nell'ultima amichevole contro la Tunisia. Il primo titolare e sostituito al 79′, mentre ad Adjapong viene concessa una mezz’ora al posto di Pellegrini.